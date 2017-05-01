Теракт на заході Сирії: щонайменше дев'ятеро загиблих
Теракт став першим подібним інцидентом з моменту оголошення перемир'я між озброєною опозицією і владою Сирії в кінці грудня 2016 року. Поки жодне зі збройних угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт, пише Медуза з посиланням на Associated Press.
Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що Росія і Туреччина погодили план всеосяжного перемир'я в Сирії. Дія угоди повинно було охопити всі райони, де йдуть бої, а сторонам конфлікту було запропоновано припинити бойові дії з 00:00 30 грудня.
Однак, незважаючи на оголошене перемир'я, з Сирії надходять повідомлення про тривають перестрілки і авіаудари. Представники низки повстанських угруповань заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованим, якщо авіаудари та інші військові дії продовжаться.
Зазначимо, що угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає терористичні угруповання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: