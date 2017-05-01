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Теракт на заході Сирії: щонайменше дев'ятеро загиблих

Теракт став першим подібним інцидентом з моменту оголошення перемир'я між озброєною опозицією і владою Сирії
У місті Джабль в сирійській провінції Латакія стався теракт, в результаті якого загинули щонайменше дев'ять людей.
Теракт на заході Сирії: щонайменше дев Фото: Reuters / Ammar Abdullah

Теракт став першим подібним інцидентом з моменту оголошення перемир'я між озброєною опозицією і владою Сирії в кінці грудня 2016 року. Поки жодне зі збройних угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт, пише Медуза з посиланням на Associated Press. 

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що Росія і Туреччина погодили план всеосяжного перемир'я в Сирії. Дія угоди повинно було охопити всі райони, де йдуть бої, а сторонам конфлікту було запропоновано припинити бойові дії з 00:00 30 грудня.

Однак, незважаючи на оголошене перемир'я, з Сирії надходять повідомлення про тривають перестрілки і авіаудари. Представники низки повстанських угруповань заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованим, якщо авіаудари та інші військові дії продовжаться.

Зазначимо, що угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає терористичні угруповання.

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05 01 2017 16:50
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