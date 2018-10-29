Тетерук: Фракція БПП має висловитись з приводу заяви Барни, який став на захист Фірташа У своєму пості на Facebook Барна, зокрема, закликає українську владу стати на захист олігарха Фірташа і не допустити його екстрадиції до США, де проти нього порушена кримінальна справа

Фракція "Блок Петра Порошенка" має виступити з офіційною заявою з приводу позиції свого народного депутата Олега Барни, який публічно виступив на захист одіозного олігарха Дмитра Фірташа, який очікує в Австрії на екстрадицію до США.

Андрій Тетерук. Фото: nfront.org.ua

"Депутат Барна заспівав панегірик Фірташу. Гидко чути таку оду прокремлівському олігарху з вуст члена фракції БПП", - написав на своїй сторінці у Facebook заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук. У своєму пості на Facebook Барна, зокрема, закликає українську владу стати на захист олігарха Фірташа і не допустити його екстрадиції до США, де проти нього порушена кримінальна справа, і звинувачує "оточення Яценюка" у тому, що олігарх не може повернутися до України. "Хотілося б побачити офіційну заяву "Блоку Петра Порошенка" стосовно цього випадку. Колеги, це специфічна підлабузницька позиція дивакуватого депутата Барни чи ми почули офіційну позицію БПП?", - підкреслив Андрій Тетерук.

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