Тіллерсон доручив посилити правила видачі повторних віз у США для іноземців

У разі якщо людина продовжить перебувати на території США після порушення, у влади будуть всі підстави для її депортації

Глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон поручив своїй установі посилити порядок випуску повторних віз для бажаючих приїхати в Штати, зокрема доручення стосується розробки нових підстав для відмови у в'їзді або депортації.

Видання The New York Times посилається на телеграму, яка була розіслана держсекретарем в посольства і консульства США по всьому світу. У ній говориться, що громадяни інших країн для отримання повторної візи повинні будуть протягом трьох місяців перебування на території США дотримуватися всіх заявлених ними при отриманні дозволу цілей поїздки. У разі якщо за час перебування вони зроблять те, про що не згадали в заяві на подачу візи або в інтерв'ю з представником консульства, наприклад вступлять в шлюб з громадянином або громадянкою США, почнуть відвідувати освітні установи або отримають роботу, - це буде розцінюватися як порушення американського законодавства.

Згідно з чинним законодавством, зміни в заявлених планах вважаються порушенням тільки протягом першого місяця перебування в США. Як зазначає газета, порушникам цього правила стане майже неможливо продовжити американську візу або отримати дозвіл на повторний в'їзд в країну. У разі якщо людина все ще продовжує перебувати на території США після порушення, у влади будуть всі підстави для її депортації.

Нагадаємо, посольство США в Москві відновило візові операції, перервані 23 серпня у відповідь на рішення російської влади обмежити чисельність співробітників американських диппредставництв у РФ.