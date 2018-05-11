Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку

"Неблагонадійним" громадянином КНР можна стати, навіть якщо некультурно поводитись в громадському транспорті. Про це приємним голосом повідомляють по інтеркому в поїзді Пекін-Шанхай.

Відео, в якому чітко чути текст такого оголошення, виклав у своєму Twitter журналіст Джеймс О'Меллі:

"Шановні пасажири! Люди, які їдуть без квитка, курять в недозволених місцях або поводяться неналежно будуть притягнуті до відповідальності відповідно до закону. Інформацію про ці проступки також внесуть в їх особисті справи в системі соціального рейтингу".

Here's a dystopian vision of the future: A real announcement I recorded on the Beijing-Shanghai bullet train. (I've subtitled it so you can watch in silence.) pic.twitter.com/ZoRWtdcSMy — James O'Malley (@Psythor) 29 жовтня 2018 р.

Відзначимо, що влада країни не розкриває подробиць роботи системи соціального рейтингу. Відомо лише, що кожному громадянину привласнюють і віднімають бали в залежності від законослухняності і благонадійності. При цьому, високий рейтинг підвищує шанси влаштуватися на хорошу роботу і дає пріоритет при обслуговуванні в держустановах. Низький - зводить людину і її сім'ю в статус маргіналів, позбавлених привілеїв.

Раніше ЗМІ повідомляли про студента, якого вигнали з університету через те, що його батько з точки зору системи виявився "неблагонадійним", оскільки не виплатив кредит банку в розмірі 200 тис юанів ($ 28700). Також відомо, що людям, у яких мало балів благонадійності, відмовляють у продажу квитків на потяги.

У той же час, жителі країни, яких система визнає законослухняними, отримують пільги, наприклад, крім перерахованого вище, з них не вимагають внесення передоплати при бронюванні номерів в готелях, вони проходять огляди в аеропортах за прискореною процедурою, їх акаунти отримують пріоритет на сайтах знайомств.

Зазначимо, що систему соціального рейтингу в країні почали тестувати в 2010 році, а вводити - в 2014. Поки вона охоплює населення Китаю нерівномірно, але до 2020 року система торкнеться всіх жителів країни, тобто 1,4 млрд осіб. На думку чиновників, рейтинг благонадійності "повинен донести до кожного громадянина, що добре себе вести - почесно, а порушувати порядок - ганебно".

У минулому році влада китайського міста Цзінань в якості експерименту ввела систему соціальних кредитів для власників собак. Кожному з них було присвоєно певну кількість балів, які віднімали, якщо людина вела себе "непристойно": скажімо, не прибрала за своїм улюбленцем в громадському місці або вигулював його без повідка. У тих, хто втратив свої бали, собак конфісковували. Крім того, його відправляли на курси володіння домашніми тваринами.

Нагадаємо, що у Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя.

На початку 2018 року китайські поліцейські, які працюють на залізничному вокзалі міста Чженчжоу в провінції Хенань, отримали "розумні" окуляри. За допомогою вбудованої в пристрій технології розпізнавання осіб співробітники почали ловити злочинців. Інформація передається з окулярів на спеціальний пристрій, що нагадує смартфон, що працює на Android. За місяць технологія дала перші результати: поліцейські затримали 26 пасажирів з підробленими паспортами і сімох людей, що знаходяться в розшуку.