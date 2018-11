Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку

Відео, в якому чітко чути текст такого оголошення, виклав у своєму Twitter журналіст Джеймс О'Меллі:

"Шановні пасажири! Люди, які їдуть без квитка, курять в недозволених місцях або поводяться неналежно будуть притягнуті до відповідальності відповідно до закону. Інформацію про ці проступки також внесуть в їх особисті справи в системі соціального рейтингу".

Here's a dystopian vision of the future: A real announcement I recorded on the Beijing-Shanghai bullet train. (I've subtitled it so you can watch in silence.) pic.twitter.com/ZoRWtdcSMy