ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пекіні почали тестувати технологію розпізнавання обличчя в супермаркетах
Покупцям не потрібно спілкуватися з касирами
Фото: скріншот
"Технологія розпізнавання обличчя безпечніша, ніж сканування сітківки ока, паролі або навіть відбитки пальців. Ось супермаркети у Пекіні вже розпочали її тестування на касах", - йдеться у повідомленні видання "Голос Америки".
Покупцям не потрібно спілкуватися з касирами: поки одна камера розпізнає обличчя, закріплене за рахунком, інша - сканує товар. Щоб завершити покупку, потрібно ввести номер мобільного, який також прив’язаний до онлайн-рахунку.
За прогнозами експертів, технологія згодом може поширитися й на інші сфери.
Нагадаємо, Китай почав працювати над дослідженням 6G або шостого покоління технологій мобільного зв'язку.
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