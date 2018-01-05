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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Пекіні почали тестувати технологію розпізнавання обличчя в супермаркетах

Покупцям не потрібно спілкуватися з касирами
У Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя.
У Пекіні почали тестувати технологію розпізнавання обличчя в супермаркетах Фото: скріншот

"Технологія розпізнавання обличчя безпечніша, ніж сканування сітківки ока, паролі або навіть відбитки пальців. Ось супермаркети у Пекіні вже розпочали її тестування на касах", - йдеться у повідомленні видання "Голос Америки".

Покупцям не потрібно спілкуватися з касирами: поки одна камера розпізнає обличчя, закріплене за рахунком, інша - сканує товар. Щоб завершити покупку, потрібно ввести номер мобільного, який також прив’язаний до онлайн-рахунку.

За прогнозами експертів, технологія згодом може поширитися й на інші сфери.

Нагадаємо, Китай почав працювати над дослідженням 6G або шостого покоління технологій мобільного зв'язку.

 

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01 05 2018 17:53
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