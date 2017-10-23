Трамп хоче вирішити ядерну проблему Ірану без допомоги ФРН і Франції
Про це глава Білого дому заявив у інтерв`ю телеканалу Fox News, передає DW.
В інтерв'ю Трамп назвав канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона своїми друзями .
"Вони мої друзі, дійсно. Я знаходжу спільну мову і з Ангелою, і з Еммануелем", – сказав американський президент.
"Я хочу їм сказати: спокійно займайтеся бізнесом. Не турбуйтеся. Ми не потребуємо вас у цій справі", – також додав Трамп.
Цим він натякнув на торговельні операції з Іраном, які німецькі та французькі компанії уклали після скасування міжнародних санкцій щодо Тегерана.
Як відомо, раніше Дональд Трамп допустив вихід США з ядерної угоди з Іраном.
У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.
Згодом стало відомо, що все ж США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.
Іран також пригрозив Сполученим Штатам виходом з ядерної угоди в тому випадку, якщо Вашингтон введе нові санкції.
Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.
Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.
США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.
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