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США залишаються в ядерній угоді з Іраном

Ядерна угода була підписана в 2015 році
США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.
США залишаються в ядерній угоді з Іраном Фото: foxtravelandtours.com

"Не обманюйтеcь заголовками ТВ: ми залишаємося в ядерній угоді з Іраной, в той час як ми розширюємо наш підхід до оцінки терористичної діяльності Ірану і т. д.", - написала у Twitter представник Держдепу Гетер Науерт.

 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розірвати ядерну угоду з Іраном в будь-який момент.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.

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14 10 2017 11:37
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