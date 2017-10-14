Ядерна угода була підписана в 2015 році

США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.

"Не обманюйтеcь заголовками ТВ: ми залишаємося в ядерній угоді з Іраной, в той час як ми розширюємо наш підхід до оцінки терористичної діяльності Ірану і т. д.", - написала у Twitter представник Держдепу Гетер Науерт.

Don't be fooled by TV headlines:We ARE staying in #IranNuclearDeal while we broaden our approach to account for Iran's terror activities etc — Heather Nauert (@statedeptspox) 13 жовтня 2017 р.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розірвати ядерну угоду з Іраном в будь-який момент.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.