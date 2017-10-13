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Трамп відмовиться сертифікувати ядерну угоду з Іраном

Американський лідер розпорядився повністю переглянути стратегіющодо Тегерана
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розірвати ядерну угоду з Іраном в будь-який момент.
Трамп відмовиться сертифікувати ядерну угоду з Іраном Фото: afp.com

За словами американського лідера, Ірану не виконує свої зобов'язання по ядерній угоді, повідомляє агентство Associated Press.

"Я наказав повністю переглянути стратегію щодо іранського режиму", - заявив Трамп.

Трамп додав, що США готові розірвати ядерну угоду з Тегераном у будь-який момент, звинувативши Іран в підтримці тероризму. Глава держави пригрозив Ірану розширенням санкцій у фінансовому секторі.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у фінансуванні КНДР і зазначив, що з "поганими хлопцями" потрібно діяти відповідно. 12 жовтня американський президент має намір виступити з промовою, в якій викладе стратегію країни стосовно Ірану.

У п'ятницю, 6 жовтня, Білий дім анонсував введення нових санкцій проти Ірану за випробування ракет, підтримку "тероризму" та кібероперації.

У вересні глава Революційної гвардії Ірану заявив, що Сполученим Штатам слід очікувати "болісної" відповіді після суворої критики президента США Дональда Трампа щодо Тегерана в Організації Об'єднаних Націй.

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13 10 2017 21:15
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