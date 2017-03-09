Трамп каже, що Китай не допомагає вирішити північнокорейську проблему

Трамп підтвердив свою позицію, що вважає неефективними дипломатичні зусилля вирішення кризи з КНДР

Президент США Дональд Трамп прокоментував ядерні випробування Північної Кореї.

Трамп вважає, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.

"Північна Корея провела велике ядерне випробування. Їхні слова і дії, як і раніше, залишаються дуже ворожими і небезпечними для Сполучених Штатів", - написав Трамп у своєму Twitter.

Президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Трамп підтвердив свою позицію, що вважає неефективними дипломатичні зусилля вирішення кризи з КНДР.

"Південна Корея переконується, як я вже казав їм, що їхні розмови про умиротворення з Північною Кореєю не спрацюють, вони розуміють тільки одну річ!", - написав Трамп, не уточнюючи, що має на увазі.

Нагадаємо, що влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.

У свою чергу влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Також Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

У Європейському Союзі заявляють, що ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.