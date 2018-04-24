Трамп назвав Кім Чен Ина "дуже порядною" людиною
"Ми маємо досить конструктивні переговори. Кім Чен Ин дійсно був дуже відкритим і, я думаю, дуже порядною людиною, враховуючи те, що ми побачили", - прокоментував американський президент своє ставлення до північнокорейського лідера, повідомляє Укрінформ.
Трамп також нагадав про невиконані обіцянки Пхеньяна. Очевидно, американський президент мав на увазі заяву лідера КНДР про припинення ракетної програми і закриття ядерного полігону. Він висловив переконання, що така позиція стала можливою завдяки "дуже-дуже жорсткій позиції" Сполучених Штатів.
Раніше у квітні директор ЦРУ Майк Помпео, який незабаром повинен зайняти пост державного секретаря США, літав у Пхеньян на таємну зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
Помпео відвідав Пхеньян у рамках підготовки американо-північнокорейського саміту, який, як очікується, може відбутися наприкінці травня - початку червня.
Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.
Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".
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