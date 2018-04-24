Трамп назвав Кім Чен Ина "дуже порядною" людиною

Президент США Дональд Трамп назвав північнокорейського лідера Кім Чен Ина "дуже порядною" людиною. Відповідну заяву він озвучив після зустрічі в Білому домі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ми маємо досить конструктивні переговори. Кім Чен Ин дійсно був дуже відкритим і, я думаю, дуже порядною людиною, враховуючи те, що ми побачили", - прокоментував американський президент своє ставлення до північнокорейського лідера, повідомляє Укрінформ.

Трамп також нагадав про невиконані обіцянки Пхеньяна. Очевидно, американський президент мав на увазі заяву лідера КНДР про припинення ракетної програми і закриття ядерного полігону. Він висловив переконання, що така позиція стала можливою завдяки "дуже-дуже жорсткій позиції" Сполучених Штатів.

Раніше у квітні директор ЦРУ Майк Помпео, який незабаром повинен зайняти пост державного секретаря США, літав у Пхеньян на таємну зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Помпео відвідав Пхеньян у рамках підготовки американо-північнокорейського саміту, який, як очікується, може відбутися наприкінці травня - початку червня.