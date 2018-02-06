Трамп: Не сподобалася зустріч Лаврова з Кім Чен Ином

За його словами, він готовий змінити свою думку, якщо наслідки цієї зустрічі будуть позитивними

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не сподобалася" зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Мені не сподобалася російська зустріч з Кім Чен Ином. Яка мета у цій зустрічі? Але це може бути і позитивною зустріччю", - сказав Трамп, повідомляє Fox News.

За його словами, він готовий змінити свою думку, якщо наслідки цієї зустрічі будуть позитивними.

Як повідомляв iPress.ua, глава МЗС Росії Сергій Лавров провів у Пхеньяні зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Відзначимо, що Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 12 червня у Сінгапурі.