ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп заявив, що йому "не сподобалася" зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп: Не сподобалася зустріч Лаврова з Кім Чен Ином
За його словами, він готовий змінити свою думку, якщо наслідки цієї зустрічі будуть позитивними
Дональд Трамп. Фото: соцмережі
"Мені не сподобалася російська зустріч з Кім Чен Ином. Яка мета у цій зустрічі? Але це може бути і позитивною зустріччю", - сказав Трамп, повідомляє Fox News.
За його словами, він готовий змінити свою думку, якщо наслідки цієї зустрічі будуть позитивними.
Як повідомляв iPress.ua, глава МЗС Росії Сергій Лавров провів у Пхеньяні зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Відзначимо, що Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 12 червня у Сінгапурі.
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02 06 2018 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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