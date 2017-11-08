Трамп подякував Путіну за вислання дипломатів США з Росії
Про це він заявив журналістам у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, передає Reuters.
"Я хочу подякувати йому (Путіну, - ред.), тому що ми намагаємося скоротити наш зарплатний фонд, і, наскільки я можу судити, я дуже вдячний, що він відпустив велику кількість людей", - сказав Трамп журналістам.
Трамп додав, що "не має реальної причини для їхнього повернення".
Журналісти не зрозуміли: говорив Трамп серйозно чи жартував.
Повідомляється, що цей коментар Трампа суперечить офіційній реакції Державного департаменту США, який 30 липня назвав ініціативу скорочення дипломатів США у Росії "жалюгідним і недоречним актом".
Нагадаємо, МЗС Росії опублікувало указ, згідно якого Москва вимагає з 1 вересня скоротити кількість американських дипломатів до 455 осіб (1200 зараз) і заборонила користуватись дачею у Срібному Бору і складським приміщенням в Москві.
Цей указ став відповіддю Кремля на законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР, який підтримав сенат США і згодом підписав президент Дональд Трамп.
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