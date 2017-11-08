Трамп подякував Путіну за вислання дипломатів США з Росії

Трамп додав, що "не має реальної причини для їхнього повернення"

Президент США Дональд Трамп вдячний президенту Росії Володимиру Путіну за скорочення дипломатичного представництва США у Росії, оскільки це збереже американські гроші

Про це він заявив журналістам у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, передає Reuters.

"Я хочу подякувати йому (Путіну, - ред.), тому що ми намагаємося скоротити наш зарплатний фонд, і, наскільки я можу судити, я дуже вдячний, що він відпустив велику кількість людей", - сказав Трамп журналістам.

Трамп додав, що "не має реальної причини для їхнього повернення".

Журналісти не зрозуміли: говорив Трамп серйозно чи жартував.

Повідомляється, що цей коментар Трампа суперечить офіційній реакції Державного департаменту США, який 30 липня назвав ініціативу скорочення дипломатів США у Росії "жалюгідним і недоречним актом".

Нагадаємо, МЗС Росії опублікувало указ, згідно якого Москва вимагає з 1 вересня скоротити кількість американських дипломатів до 455 осіб (1200 зараз) і заборонила користуватись дачею у Срібному Бору і складським приміщенням в Москві.

Цей указ став відповіддю Кремля на законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР, який підтримав сенат США і згодом підписав президент Дональд Трамп.