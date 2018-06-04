Трамп пригрозив Китаю новими митами
Мита можуть бути підвищені на товари на суму 100 мільярдів доларів, передає Bloomberg.
Президент США також зазначив, що відкритий до переговорів із Китаєм.
"У світлі несправедливого відплати Китаю я доручив торговому представнику розглянути питання про введення додаткових тарифів на китайські товари в розмірі $100 млрд. А також визначити продукти, на які будуть введені дані мита", - заявив Трамп.
Нагадаємо, Китай планує ввести 25% мита на 106 товарів, які виробляються в США.
Раніше повідомлялося, що Білий дім готується до введення мит на китайські товари на суму $60 млрд.
Також Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набудуть чинності 23 березня. З переліку країн поки що виключені Мексика та Канада.
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