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Трамп пригрозив Китаю новими митами

У той же час, президент США готовий обговорювати торгові обмеження між двома країнами
Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до торговельного представника країни з проханням вивчити можливість підвищення мит на китайські товари.
Трамп пригрозив Китаю новими митами Фото: ap.org

Мита можуть бути підвищені на товари на суму 100 мільярдів доларів, передає Bloomberg.

Президент США також зазначив, що відкритий до переговорів із Китаєм.

"У світлі несправедливого відплати Китаю я доручив торговому представнику розглянути питання про введення додаткових тарифів на китайські товари в розмірі $100 млрд. А також визначити продукти, на які будуть введені дані мита", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Китай планує ввести 25% мита на 106 товарів, які виробляються в США.

Раніше повідомлялося, що Білий дім готується до введення мит на китайські товари на суму $60 млрд.

Також Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набудуть чинності 23 березня. З переліку країн поки що виключені Мексика та Канада.

 

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06 04 2018 07:33
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