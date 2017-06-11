Трамп сконфузився, годуючи риб, під час візиту до Японії, - ВІДЕО Такий жест Трампа викликав сміх в оточення

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Японії осоромився під час ритуального годування риб у палаці Акасака: замість того щоб кидати корм невеликими порціями, Трамп висипав у ставок повну коробку корму.

Фото: АР

Конфуз стався, коли Трамп годував рибу разом з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Про це повідомляє видання The Guardian. У американського президента забракло терпіння приманювати коропа невеликими порціями їжі, як це робив Абе, тому він відкрив дерев'яний контейнер і висипав у воду весь вміст. Такий жест Трампа викликав сміх в оточення. The Guardian відзначає, що занадто велика кількість їжі шкодить коропам коі. Крім цього, збільшується кількість відходів і знижує якість води, в якій живуть риби.

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