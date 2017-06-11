ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп під час свого візиту до Японії осоромився під час ритуального годування риб у палаці Акасака: замість того щоб кидати корм невеликими порціями, Трамп висипав у ставок повну коробку корму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп сконфузився, годуючи риб, під час візиту до Японії, - ВІДЕО
Такий жест Трампа викликав сміх в оточення
Фото: АР
Конфуз стався, коли Трамп годував рибу разом з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Про це повідомляє видання The Guardian.
У американського президента забракло терпіння приманювати коропа невеликими порціями їжі, як це робив Абе, тому він відкрив дерев'яний контейнер і висипав у воду весь вміст. Такий жест Трампа викликав сміх в оточення.
The Guardian відзначає, що занадто велика кількість їжі шкодить коропам коі. Крім цього, збільшується кількість відходів і знижує якість води, в якій живуть риби.
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06 11 2017 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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