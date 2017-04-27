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Трамп вирішив не припиняти торговельний договір з Канадою і Мексикою

Лідери країн домовилися про перегляд угоди NAFTA на благо всіх трьох сторін
Президент США Дональд Трамп після розмови з президентом Мексики і прем'єр-міністром Канади в середу, 26 квітня, прийняв рішення призупинити процес виходу Сполучених Штатів з договору про міжнародну торгівлю в Північній Америці.
Трамп вирішив не припиняти торговельний договір з Канадою і Мексикою Дональд Трамп. Фото: time.com

"Президент Трамп погодився не припиняти договір NAFTA зараз, й лідери домовилися швидко приступити, згідно з необхідними внутрішніми процедурами, до перегляду угоди NAFTA на благо всіх трьох країн", - йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, повідомляє "Укрінформ".

Як зазначили в Білому домі, спілкування відбулося в другій половині дня середи, і була "приємним і продуктивним".

Президент Трамп підкреслив, що має вважає "своїм привілеєм" удосконалити договір NAFTA шляхом його перегляду.

"Це велика честь мати справу як з президентом Пенья Ньєто, так і з прем'єр-міністром Трюдо, і я вважаю, що кінцевий результат зробить усе три країни сильнішими та кращими", - зауважив він.

Нагадаємо, що Трамп відкинув припущення про те, що він нібито поховав проект стіни на кордоні з Мексикою, але висловив готовність витримати паузу, перед тим як просити на неї кошти з федерального бюджету.

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