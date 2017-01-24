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Трьох екс-керівників "Укргазвидобування" затримано в рамках справи Онищенка

За версією слідства, згадані особи сприяли в організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу
Детективи Національного антикорупційного бюро України 24 січня під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування".
Трьох екс-керівників "Укргазвидобування" затримано в рамках справи Онищенка Фото:112.ua

Екс-керівників підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації"), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ( "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), - повідомляє прес-служба Бюро.

"За версією слідства, згадані особи сприяли в організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн . Зараз готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що народний депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко заявив, що передав багато важливої інформації про Петра Порошенка американським спецслужбам.

Окрім того, нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляє, що за місце у парламенті давав гроші Давиду Жванії, який на парламентських виборах 2014-го року входив до керівництва виборчого штабу БПП.

Варто відзначити, що в Адміністрації президента Петра Порошенка називають заяви втікача-нардепа Олександра Онищенка "елементом інформаційної війни Росії проти України".

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко стверджує, що перевірка його звинувачень на адресу президента Петра Порошенка на детекторі брехні підтвердила їхню правдивість.
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24 01 2017 15:58
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