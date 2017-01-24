Трьох екс-керівників "Укргазвидобування" затримано в рамках справи Онищенка

За версією слідства, згадані особи сприяли в організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу

Детективи Національного антикорупційного бюро України 24 січня під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування".

Екс-керівників підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації"), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ( "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), - повідомляє прес-служба Бюро.

"За версією слідства, згадані особи сприяли в організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн . Зараз готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що народний депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко заявив, що передав багато важливої інформації про Петра Порошенка американським спецслужбам.

Окрім того, нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляє, що за місце у парламенті давав гроші Давиду Жванії, який на парламентських виборах 2014-го року входив до керівництва виборчого штабу БПП. Варто відзначити, що в Адміністрації президента Петра Порошенка називають заяви втікача-нардепа Олександра Онищенка "елементом інформаційної війни Росії проти України".