Трьох екс-керівників "Укргазвидобування" затримано в рамках справи Онищенка
Екс-керівників підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації"), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ( "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), - повідомляє прес-служба Бюро.
"За версією слідства, згадані особи сприяли в організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн . Зараз готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, що народний депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко заявив, що передав багато важливої інформації про Петра Порошенка американським спецслужбам.
Окрім того, нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляє, що за місце у парламенті давав гроші Давиду Жванії, який на парламентських виборах 2014-го року входив до керівництва виборчого штабу БПП.
Варто відзначити, що в Адміністрації президента Петра Порошенка називають заяви втікача-нардепа Олександра Онищенка "елементом інформаційної війни Росії проти України".
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