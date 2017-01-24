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Троє людей загинули внаслідок ДТП за участю військового, - ФОТО

Військовий госпіталізований
Аварія сталася вранці 24 січня на трасі Київ - Одеса, поблизу населеного пункту Ксаверівка. Військовослужбовець ЗСУ рухався до місця проходження служби на власному автомобілі ГАЗ-3110 "Волга".
Троє людей загинули внаслідок ДТП за участю військового, - ФОТО Фото:kyivobl.dsns.gov.ua

"Попередньо встановлено, що військовослужбовець не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем ЗАЗ "Таврія". В результаті ДТП водій і два пасажири "Таврії" загинули на місці. Військовослужбовець у важкому стані доставлений в медичний заклад", -  повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Для з'ясування причин та обставин ДТП проводиться розслідування.

Фото:kyivobl.dsns.gov.ua

Раніше ДТП за участю двох військовослужбовців України сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває.

 

 

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24 01 2017 15:13
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