Троє людей загинули внаслідок ДТП за участю військового, - ФОТО
"Попередньо встановлено, що військовослужбовець не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем ЗАЗ "Таврія". В результаті ДТП водій і два пасажири "Таврії" загинули на місці. Військовослужбовець у важкому стані доставлений в медичний заклад", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Для з'ясування причин та обставин ДТП проводиться розслідування.
Фото:kyivobl.dsns.gov.ua
Раніше ДТП за участю двох військовослужбовців України сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває.
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