Троє людей загинули внаслідок ДТП за участю військового, - ФОТО

Аварія сталася вранці 24 січня на трасі Київ - Одеса, поблизу населеного пункту Ксаверівка. Військовослужбовець ЗСУ рухався до місця проходження служби на власному автомобілі ГАЗ-3110 "Волга".

"Попередньо встановлено, що військовослужбовець не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем ЗАЗ "Таврія". В результаті ДТП водій і два пасажири "Таврії" загинули на місці. Військовослужбовець у важкому стані доставлений в медичний заклад", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Для з'ясування причин та обставин ДТП проводиться розслідування.

Фото:kyivobl.dsns.gov.ua

Раніше ДТП за участю двох військовослужбовців України сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.