Двоє військових потрапили в ДТП під Маріуполем, – ФОТО Аварія сталася ввечері 21 січня

ДТП за участю двох військовослужбовців України сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.

Фото: mariupol.tv

Про це сьогодні ввечері повідомили у прес-центрі штабу АТО, інформує УНІАН. "В результаті ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь у важкому стані", – йдеться в повідомленні. Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває. У вересні 2016 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області загинули двоє військових.

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