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Двоє військових потрапили в ДТП під Маріуполем, – ФОТО

Аварія сталася ввечері 21 січня
ДТП за участю двох військовослужбовців України сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.
Двоє військових потрапили в ДТП під Маріуполем, – ФОТО Фото: mariupol.tv

Про це сьогодні ввечері повідомили у прес-центрі штабу АТО, інформує УНІАН.

"В результаті ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь у важкому стані", – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває.

У вересні 2016 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області загинули двоє військових.

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21 01 2017 21:58
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