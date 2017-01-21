CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДТП за участю двох військовослужбовців України сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двоє військових потрапили в ДТП під Маріуполем, – ФОТО
Аварія сталася ввечері 21 січня
Фото: mariupol.tv
Про це сьогодні ввечері повідомили у прес-центрі штабу АТО, інформує УНІАН.
"В результаті ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь у важкому стані", – йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває.
У вересні 2016 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області загинули двоє військових.
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