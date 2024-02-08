У Маріуполі за рік війни загинули щонайменше 8 000 людей – звіт HRW

Згідно з аналізом, у період з березня 2022 року до лютого 2023 року в Маріуполі було поховано понад 10 000 осіб.

Міжнародна організація захисту прав людини Human Rights Watch представила свіжі відомості про руйнування Маріуполя. Звіт базується на 240 інтерв'ю з головним чином переселенцями з Маріуполя, проведеними HRW та українською організацією Truth Hounds, а також на аналізі понад 850 фото- та відеоматеріалів, документів і десятків супутникових знімків, наданих HRW і SITU Research.

Згідно з аналізом, у період з березня 2022 року до лютого 2023 року в Маріуполі було поховано понад 10 000 осіб. Порівняно з очікуваним рівнем смертності у місті, дослідники оцінили, що щонайменше 8 000 людей загинули через воєнні дії або пов'язані з ними причини.

Представники HRW вказують, що загальна кількість жертв може бути набагато більшою, оскільки деякі могили містили більше одного тіла, а рештки інших можливо залишилися під завалами. Також багато людей були поховані в невідомих місцях, що ускладнює їх ідентифікацію.

"Ми та наші партнери витратили майже два роки, щоб розкрити правду про жахливі злочини, скоєні російськими військами в Маріуполі. Це розслідування спрямоване на те, щоб ці злочини ніколи не були забуті, а винні постали перед правосуддям", — сказав виконавчий директор Truth Hounds Роман Авраменко.

Дослідники виявили 14 атак, під час яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель та було загублено цивільне населення. Серед об'єктів, які постраждали, - лікарні, театр, магазини та житлові будинки, що були прихистком для мирних мешканців. HRW та Truth Hounds не знайшли жодних доказів присутності українських військ на місці обстрілів або поблизу них.

У звіті вказано, що 17 підрозділів російських та афілійованих з росією сил діяли в Маріуполі під час найбільш активних боїв у березні та квітні 2022 року.

"Спустошення Маріуполя російськими військами є однією з найгірших сторінок їхнього повномасштабного вторгнення в Україну. Міжнародні органи та уряди, віддані справі правосуддя, повинні зосередитися на розслідуванні дій російських високопосадовців, які, як видається, пов’язані з наглядом за воєнними злочинами в цьому колись жвавому місті", — наголошує Айда Сойєр, керівниця департаменту криз і конфліктів HRW.

Зауважується, що з моменту окупації міста російська влада вживає заходів щодо будівництва нових житлових будинків, але при цьому знищує речові докази на сотнях потенційних місць злочинів. Крім того, окупаційні війська змінюють маркери української ідентичності, вводячи російську шкільну програму та перейменовуючи вулиці.