CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа час російської агресії на Донбасі загинуло 11 тисяч українців, заявив український президент Петро Порошенко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Три роки АТО на Донбасі забрали життя 11 тисяч українців, - Порошенко
За останні два дні загинуло 8 українських військових
Фото:112.ua
"За всі дні агресії 11 тисяч українців віддали свої життя, не розділяючи військових, цивільних", - заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної заяви з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Києві, повідомляє "Новое время".
При цьому він уточнив, що за останні два дні загинуло 8 українських військових, бойовики знову зірвали перемир'я.
Нагадаємо, на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях знаходяться 132 заручники - громадяни України. Ще 408 українців вважаються зниклими безвісти.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 07 2017 15:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles