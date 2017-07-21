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Три роки АТО на Донбасі забрали життя 11 тисяч українців, - Порошенко

За останні два дні загинуло 8 українських військових
За час російської агресії на Донбасі загинуло 11 тисяч українців, заявив український президент Петро Порошенко.
Три роки АТО на Донбасі забрали життя 11 тисяч українців, - Порошенко Фото:112.ua

"За всі дні агресії 11 тисяч українців віддали свої життя, не розділяючи військових, цивільних", - заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної заяви з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Києві, повідомляє "Новое время".

При цьому він уточнив, що за останні два дні загинуло 8 українських військових, бойовики знову зірвали перемир'я.

Нагадаємо, на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях знаходяться 132 заручники - громадяни України. Ще 408 українців вважаються зниклими безвісти.

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21 07 2017 15:50
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