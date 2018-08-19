Центр Києва під водою: злива заблокувала водіїв у машинах, - ФОТО ВІДЕО

Через сильну зливу не менше десятка машин опинилися по вікна у воді під ТЦ "Гулівер"

У ніч проти неділі сильна злива паралізувала транспортне сполучення в центрі Києва. Не менше десятка машин опинилися під водою на площі поруч з "ТЦ Гулівер" і Палацем Спорту.

Принаймні у двох машинах були заблоковані люди. Один з водіїв заліз на дах свого авто, залитого по вікна водою.

Щоби зменшити кількість води зі Спортивної площі, водії відкрили люки каналізації, і після цього вода почала спадати, інформує "Громадське радіо".

Журналісти також повідомляють, що через зливу не могли виїхати з Центрального залізничного вокзалу. Водії таксі за поїздку вимагали до 500 гривень.

Супермаркет у підземному поверсі ТЦ затоплений водою на один-два сантиметри. За словами охоронців у підземному паркингу перебуває більше 20 машин. Вони повідомили, що в паркинг залито водою "по шию".

Чи лишились у паркингу люди, охороні не відомо. Паркинг знаходиться на один рівень нижче, ніж супермаркет.

Нагадаємо, що декілька днів тому після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що в результаті нічної грози в Києві повалено понад 200 дерев, кілька будинків отримали пошкодження.

Водночас, вчора затопило Львів. Ввечері 17 серпня у місті лева пройшла сильна злива з грозою, унаслідок чого відбулося підтоплення ряду вулиць міста. На деяких вулицях рятувальникам довелось визволяти пасажирів із заблокованого транспопрту.