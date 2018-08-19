Центр Києва під водою: злива заблокувала водіїв у машинах, - ФОТО ВІДЕО
Принаймні у двох машинах були заблоковані люди. Один з водіїв заліз на дах свого авто, залитого по вікна водою.
Щоби зменшити кількість води зі Спортивної площі, водії відкрили люки каналізації, і після цього вода почала спадати, інформує "Громадське радіо".
Журналісти також повідомляють, що через зливу не могли виїхати з Центрального залізничного вокзалу. Водії таксі за поїздку вимагали до 500 гривень.
Супермаркет у підземному поверсі ТЦ затоплений водою на один-два сантиметри. За словами охоронців у підземному паркингу перебуває більше 20 машин. Вони повідомили, що в паркинг залито водою "по шию".
Чи лишились у паркингу люди, охороні не відомо. Паркинг знаходиться на один рівень нижче, ніж супермаркет.
Нагадаємо, що декілька днів тому після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що в результаті нічної грози в Києві повалено понад 200 дерев, кілька будинків отримали пошкодження.
Водночас, вчора затопило Львів. Ввечері 17 серпня у місті лева пройшла сильна злива з грозою, унаслідок чого відбулося підтоплення ряду вулиць міста. На деяких вулицях рятувальникам довелось визволяти пасажирів із заблокованого транспопрту.
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