CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва через пошкодження електромереж без електрики залишилась низка вулиць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Центр Києва залишився без світла
У центрі Києва сталось пошкодження електромереж
Фото: visitkyiv.com.ua
За даними компанії Київенерго, електрика тимчасово відсутня на вулицях Володимирській, Десятинній, Хрещатику, Малій Житомирській, Костьольній, Михайлівській, Лютеранській, Трьохсвятительскій, Майдані Незалежності і Михайлівській площі, - повідомляють Українські новини.
Співробітники Київенерго працюють над усуненням пошкодження обладнання.
Орієнтовний час поновлення електропостачання становить 12 годин.
Нагадаємо, 9 вересня у Печерському та Святошинському районах Києва стався прорив труби, через що вулицюі заливало гарячою водою.
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