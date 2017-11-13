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Центр Києва залишився без світла

У центрі Києва сталось пошкодження електромереж
У центрі Києва через пошкодження електромереж без електрики залишилась низка вулиць.
Центр Києва залишився без світла Фото: visitkyiv.com.ua

За даними компанії Київенерго, електрика тимчасово відсутня на вулицях Володимирській, Десятинній, Хрещатику, Малій Житомирській, Костьольній, Михайлівській, Лютеранській, Трьохсвятительскій, Майдані Незалежності і Михайлівській площі, - повідомляють Українські новини.

Співробітники Київенерго працюють над усуненням пошкодження обладнання.

Орієнтовний час поновлення електропостачання становить 12 годин.

Нагадаємо, 9 вересня у Печерському та Святошинському районах Києва стався прорив труби, через що вулицюі заливало гарячою водою.

 
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13 11 2017 15:56
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