Центр Києва залишився без світла У центрі Києва сталось пошкодження електромереж

У центрі Києва через пошкодження електромереж без електрики залишилась низка вулиць.

Фото: visitkyiv.com.ua

За даними компанії Київенерго, електрика тимчасово відсутня на вулицях Володимирській, Десятинній, Хрещатику, Малій Житомирській, Костьольній, Михайлівській, Лютеранській, Трьохсвятительскій, Майдані Незалежності і Михайлівській площі, - повідомляють Українські новини. Співробітники Київенерго працюють над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час поновлення електропостачання становить 12 годин. Нагадаємо, 9 вересня у Печерському та Святошинському районах Києва стався прорив труби, через що вулицюі заливало гарячою водою.

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