Цьогорічний сезон грипу може повторити рекорди 2009 року, - вчені

Цьогорічне поширення грипу навряд чи можна порівнювати з пандемією 1918-го, але деякі фактори зробили нинішній сезон значно гіршим

Цьогорічний сезон грипу, який у Північній півкулі традиційно триває впродовж осені і зими, може виявитися настільки ж небезпечним, як і в 2009 році, коли спалахнула пандемія свинячого грипу.

Про це пише The Economist.

Виявити нові штамми вірусів завчасно дуже складно, тому спалахи захворювань повторюються.

"Насправді у нас немає хорошого способу, за допомогою якого можна було б передбачити насування нової пандемії грипу", - каже професор імунології і інфекціоніст Гарвардської школи охорони здоров'я Йонатан Град.

Цьогорічне поширення грипу навряд чи можна порівнювати з пандемією 1918-го. Але деякі фактори зробили нинішній сезон значно гіршим.

Домінантним штаммом став старий, але вірулентний підтип H3N2. Виявлений ще 50 років тому, він досі здатний швидко мутувати, що дозволяє йому обходити систему захисту, яку тіло створило проти попередніх його видів. В результаті, розроблені минулого року вакцини від грипу виявилися менш ефективними.

Звіти з Австралії, де сезон грипу починається на пів року раніше, ніж в північній півкулі, а також ранні звіти з Канади вказують, що ефективність засобів від H3N2 була всього 10% замість звичних 30-60%.

Грип може вбити, але також він ослаблює захист імунної системи від вторинних інфекцій, зокрема бактерій пневмонії. Цього року жертви грипу частіше страждали від респіраторних вірусів, ніж зазвичай. Останні дослідження також показали, що ситуація була погіршена скороченням рівня вакцинацій у різних країнах і зростанням стійкості вірусів до антибіотиків.

Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.