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Вчені винайшли молекулу для збільшення тривалості життя
Фото: flickr.com
Ізраїльські вчені розробили молекулу, яка може збільшити тривалість життя та запобігти віковим захворюванням. Завдяки постійному оновленню життєздатності клітин у пошкоджених тканинах вона може призвести до лікування або профілактики таких захворювань, як хвороби Альцгеймера і Паркінсона, пише Scitech Daily.
Професори Ейнав Гросс та Шмуель Бен-Сассон з медичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі заявили, що нині зниження ефективності механізму контролю якості клітин призводить до накопичення дефектних мітохондрій. Це робить значний внесок у старіння тканин.
Як пояснив Гросс, мітохондрії - це електростанції клітини, які відповідають за виробництво енергії. Їх можна порівняти з крихітними електричними батареями для належного функціонування клітин. Але вони постійно зношуються. Тепер вчені з'ясували, що в наших клітинах є складний механізм, який видаляє дефектні мітохондрії та замінює їх на нові.
"Ми створили інноваційну сполуку молекул, яка в перспективі зможе стати основою для ліків проти хвороб, які раніше вважалися невиліковними. Більше того, її також можна буде використовувати з профілактичною метою, щоб відстрочити розвиток вікових хвороб", - заявили вчені.
Раніше повідомлялося, що вчені розробили тест на хворобу Паркінсона.
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30 09 2022 14:52 МЕДІА
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