ЦВК скасувала місцеві вибори у двох ОТГ на Донеччині

Центральна виборча комісія скасувала проведення запланованих на 23 грудня перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об'єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об'єднаній територіальній громаді Донецької області.

Як повідомляє ЦВК у четвер, 1 листопада, до Комісії 18 жовтня надійшов лист Донецької обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації щодо неможливості забезпечити у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України належну безпеку громадян та уникнення терористичної загрози під час проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об'єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об'єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області, призначених на 23 грудня 2018 року. У листі пропонувалося відтермінувати проведення зазначених виборів до стабілізації ситуації.

"Розглянувши вказаний лист та інші документи, Комісія констатувала достатність підстав для встановлення нею неможливості забезпечити підготовку та проведення вищезазначених місцевих виборів. Відтак, у зв'язку зі встановленням неможливості підготовки та проведення відповідно до положень Закону України "Про місцеві вибори" перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об'єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об'єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року, Комісія внесла відповідні зміни до своїх постанов від 12 жовтня 2018 року № 156 та № 157, виключивши в них відповідні позиції", – зазначає ЦВК.

Водночас Комісія звернула увагу Донецької обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації на можливість розгляду Комісією питання щодо призначення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській ОТГ та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській ОТГ на іншу дату після усунення перешкод, що унеможливлюють їх організацію та підготовку відповідно до закону, за повторним зверненням до Комісії в установленому порядку.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила перші вибори депутатів сільських, селищних і міських рад, а також відповідних голів і мерів 125 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у 22 областях на 23 грудня.