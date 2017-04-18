У Туреччині продовжили надзвичайний стан ще на три місяці

Надзвичайний стан увели в липні 2016 року

Туреччина ще на три місяці продовжила режим надзвичайного стану, який ввели після спроби військового перевороту в країні влітку минулого року.

Відповідну інформацію повідомив віце-прем'єр Нуман Куртулмуш, інформує російська служба ВВС.

Рада національної безпеки країни зазначає, що це дозволить "забезпечити спадкоємність запобіжних заходів для захисту принципу правової держави".

Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".

В зв'язку з цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів надзвичайний стан на три місяці для "нейтралізації загроз", пов'язаних з військовим заколотом.

Зазначимо, турецьке міністерство юстиції підбило підсумки затримань після спроби путчу 15 липня. Під вартою перебувають понад 30 тисяч осіб, 50 тисяч звільнені з державної служби.