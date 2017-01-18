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Турецька поліція затримала організатора виставки, де був убитий посол РФ

Його перевіряють на предмет зв'язку з убивцею Карлова
У справі про вбивство Карлова затримали ще одного чоловіка.
Турецька поліція затримала організатора виставки, де був убитий посол РФ Фото: unian.ua

Турецька поліція затримала в Анкарі організатора виставки, на якій був убитий російський посол Андрій Карлов, передає Hurriyet.

Відзначається, що його перевіряють на предмет зв'язку з убивцею Карлова, який за кілька днів до замаху заходив в виставковий центр, щоб підготуватися до нападу.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

За даними ЗМІ, 62-річний дипломат отримав серйозні поранення, після чого помер у лікарні. Інцидент стався в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі під час відкриття художньої виставки.

Нападник  назвав теракт  актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Російське МЗС закликало своїх громадян, які перебувають на території Туреччини, проявляти обережність, уникати місць масового скупчення людей, без необхідності не залишати місць проживання.

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18 01 2017 23:41
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