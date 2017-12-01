Тимчасовим очільником Адміністрації морпортів став латвієць

Громадянина Латвії Райвіса Вецкаганса призначено в.о. голови державного підприємства "Адміністрації морських портів України".

Його представив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує прес-служба відомства.

Він наголосив на тому, що новий очільник має повну свободу дій щодо реформування "АМПУ" та боротьби з корупційними схемами:

"Я наполягаю на тому, що "АМПУ" має бути реформована та перетворена на прозоре та ефективне підприємство, яке працює на державу і відстоює державний, а не приватний інтерес. В цьому розрізі Райвіс Вецкаганс має повну свободу дій", - сказав Омелян.

Також міністр наголосив, що зміна керівництва "АМПУ" - перший крок у реформуванні морської галузі.

Нагадаємо, вчора Приморський районний суд м.Одеса зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури України щодо звільнення Юрія Наконечного від виконання обов’язків голови Адміністрації морських портів України.

10 січня "Адміністрація морських портів України" направила листа до Міністерства інфраструктури із проханням прояснити питання керівництва підприємства. Зокрема, вказується на незаконність наказу про звільнення Юрія Наконечного від виконання обов’язків голови підприємства. Зокрема, відповідно до Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" право призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, що належать до сфери управління міністерства, визначено виключно за державним секретарем міністерства.

У відповідь на це Міністерство інфраструктури України заявило про початок реформи морської галузі, ключовою у якій є реформа ДП "Адміністрація морських портів України".

"Незважаючи на неодноразові спроби уряду та Міністерства інфраструктури України нормалізувати діяльність АМПУ, це державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції та зловживань. Виникає багато запитань і з приводу керованості АМПУ. Крім того, такого спротиву з боку керівництва підприємства на будь-які пропозиції міністерства щодо впорядкування його роботи не було, мабуть, ніде. Всі наші рішення блокуються або ігноруються. Тому ми змінюємо керівництво АМПУ, що стане першим кроком у масштабній реформі морської галузі", - наголосив міністр Володимир Омелян.