Тимошенко задекларувала 161 тис грн зарплати та 290 тис грн готівки

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко задекларувала 876 тисяч 724 гривень доходів, а її чоловік Олександр - 3 мільйони 112 тисяч 710 гривень за 2016 рік.

Про свідчать дані на сайті електронних декларацій. Зокрема, із цієї суми заробітна плата Юлії Тимошенко склала 161 тисячу гривень (75 тисяч грн у 2015 році), 169 тисяч грн отримані на виконання депутатських повноважень (80 тисяч грн у 2015 році). Також вона отримала 59 тисяч грн процентів від "Ощадбанку" (у 2015 році процентів не було) і 485 тисяч грн вказані як прибуток від "погашення казначейських зобов'язань-військові-з купонним доходом".

У Юлії Тимошенко в "Ощадбанку" розміщено 548 тисяч грн (486 тисяч грн у 2015 році), готівкою вона тримає 290 тисяч грн (318 тисяч у 2015 році).

Чоловік Тимошенко Олександр задекларував 2 млн 772 тисячі грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (у 2015 року доходу від такої діяльності у нього не було), 20 тисяч страхових виплат від "СК "Арсенал страхування" (66 тисяч грн у 2015 році). Ще 176 тисяч грн доходу він отримав із Чехії та 144 тисяч грн інвестиційного доходу. У декларації за 2015 рік вказано, що він отримав іноземний дохід близько 3 млн 200 тисяч грн.

На рахунку в "Мегабанку" чоловік Тимошенко зберігає 1,8 млн грн і 37 тисяч доларів, а в Українському будівельно-інвестиційному банку – 96 тисяч грн. Готівкою він задекларував 194 тисяч євро, 360 тисяч грн і 308 тисяч доларів. У 2015 році у нього були майже 3 млн грн у Фідобанку.

Згідно із деклараціями за 2016 і 2015 рік, Тимошенко орендує будинок у Козині Київської області площею 588 кв. м. Орендар – Тетяна Шарапова. Також як "інше право користування" вказані дві земельні ділянки в Козині 1500 м. кв. і 1862 м. кв, власником яких також є Шарапова.

Подружжя задекларувало усього 10 ювелірних виробів. У Юлії Тимошенко – 8, зокрема сережки, кільця і намисто. У її чоловіка задекларовані годинник Vacheron Constantin і Corum. Ці дані збігаються із інформацією у декларації за 2015 рік.

Інформація про автомобілі родини ідентична до поданої за 2015 рік. У власності Юлії Тимошенко автомобілів немає. Її чоловік володіє автомобілем Mercedes-Benz 2014 року випуску (вказана вартість 1 млн 248 тисяч грн) і ГАЗ 1983 року (вартість 79 тисяч 700 грн).

Цінних паперів у подружжя немає і не було у 2015 році.

Чоловік Тимошенко є власником компаній "Геофорс" і "Леді Ю". У декларації за 2015 рік він був власником ще 6 компаній, в декларації за 2016 рік вони відсутні. У Тимошенків, згідно із декларацією, немає нематеріальних активів і не було у 2015 році.

У розділі "Видатки та правочини" вказане придбання казначейських зобов’язань розміром 485 тисяч грн (в декларації за 2015 рік його не було). Також вказані придбання товарів (робіт, послуг) на суму 160 тисяч грн (у 2015 році – 162 тисячі грн.) Тимошенко залишається членом організації "Рух опору".

Нагадаємо, що народний депутат від "Опозиційного блоку" Юлія Льовочкіна задекларувала 14 земельних ділянок, маєтки в Кончі Заспі та близько 65 компаній, бенефіціаром яких вона є.