У Бангладеш дикі слони атакували табір для біженців, четверо загиблих

У Бангладеш дикі слони атакували табір біженців мусульман рохінджа, в результаті чого загинули чотири людини.

Відзначається, що слони напали на табір в нічний час доби, коли всі мешканці спали. Тварини розтоптали кілька наметів з людьми, повідомляє агентство Reuters.

Багато біженці змушені були рятуватися втечею. В результаті нападу чотири людини отримали травми різного ступеня тяжкості, ще четверо - мати і троє дітей, загинули.

Відзначається, що за останні місяці в Бангладеш з М'янми прибули близько 530 тис. біженців після того, як влада країни в кінці серпня почали силову операцію проти мусульманських бойовиків рохінджа.

Нагадаємо, що в індійському штаті Орісса розгніваний слон затоптав чоловіка, який намагався зробити разом з ним селфі.