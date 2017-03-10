У Бельгії зробили евтаназію французькій письменниці еротичних романів
Її вбили за допомогою смертельної ін'єкції на її прохання, оскільки вона домагалася дозволу на це протягом багатьох місяців. У Бельгії евтаназія легалізована з 2002 року, повідомляє Le Monde.
Відзначається, що Берт страждала від аміотрофічного бокового склерозу, більш відомого як хвороба Шарко це прогресивна і невиліковна нейродегенеративна хвороба.
Як член Асоціації за право померти з гідністю в 2017 році вона звернулася до кандидатів в президенти Франції з відкритим листом, в якому закликала дозволити евтаназію в країні.
Заключну фазу своєї хвороби вона називала "людожером".
"Я не можу їсти або спати одна, я не можу ковтати, я живу як тварина", - сказала вона на початку вересня, пояснивши, що втратила 15 кг за рік.
Також сказано, що Енн Берт не тільки оголосила про свій намір поїхати і померти в Бельгії, але мала сили відповісти на всі питання засобів масової інформації, які її просили про інтерв'ю.
Енн Берт відома як автор еротичних творів. Серед її книг - "Перлина", "Вода в рот", "Проклята привабливість" і збірник лимериків "Інтим".
Нагадаємо, що бельгійський парламент ухвалив законопроект про евтаназію, яку лікарі матимуть право робити усім невиліковно хворим пацієнтам без вікових обмежень.
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