У Бердянському порту повідомили про вилучення документів поліцією

Із-за візиту поліції на 20 хвилин був блокований доступ працівників до будівлі Управління

Поліція проводить вилучення документів в управлінні Бердянського морського порту.

"Близько 10:15 до будівлі управління Державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт" прибули слідчий Запорізького управління НП у супроводі співробітників Департаменту захисту економіки Запорізького управління НП і бійців спецпідрозділу "Скіф" на виконання рішення одного із запорізьких судів про вилучення документів. На 20 хвилин був блокований доступ працівників до будівлі Управління", - йдеться на сторінці порту в Facebook.

Після зустрічі з керівництвом підприємства відбулося вилучення документів, що стосуються діяльності ДП "БМТП". Юридична служба підприємства готує витребувані документи для передачі. Діяльність підприємства продовжується в звичайному режимі.

За інформацією місцевих ЗМІ, мова йде про економічні і правові відносини держпідприємства "Бердянський морський торговельний порт" з приватним "портовим оператором" ТОВ "Аскет Шиппінг".

БМТП - єдиний морський порт у Запорізькому регіоні. Він розташований у північно-східній частині Бердянської затоки. Він має дев'ять причалів і плавпричал. Довжина причальної лінії становить 1,7 км. До всіх причалів підведені залізничні колії.

Нагадаємо, Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику Миколаївського морського порту у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.