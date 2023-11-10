Вартість перевезень коридором зросла після ракетного удару росії по судну в Одесі

Водночас зменшилася кількість судновласників, які хочуть завантажувати судна в українських портах.

Вартість фрахту для суден, які використовують альтернативний експортний коридор України, зросла після нападу на вантажне судно в Чорному морі біля Одеси.

Про це пише Reuters.

Українські офіційні особи заявили, що в середу російська ракета пошкодила цивільне судно під прапором Ліберії, яке заходило в чорноморський порт в Одеській області, вбивши одну людину та поранивши ще чотирьох. Судно мало транспортувати залізну руду до Китаю. Пізніше вони розповіли, що попри напад коридор працює.

"Внаслідок попадання російської ракети у вантажне судно ставки морського фрахту зросли на $20/т, а кількість судновласників, які бажають завантажуватися в українських портах, зменшилася", – повідомила компанія Spike Brokers у Telegram.

Spike Brokers регулярно відстежує та публікує статистику експорту в Україні. Після виходу з укладеної за посередництва ООН угоди, яка гарантувала безпечні поставки українського зерна через Чорне море, росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру.