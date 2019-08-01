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У берлінському зоопарку тваринам згодували новорічні ялинки

На корм годяться тільки ялинки, які до цього не прикрашали
У берлінському зоопарку Tierpark тваринам як частування привезли ялинки, які не вдалося продати.
У берлінському зоопарку тваринам згодували новорічні ялинки Фото: AP

У берлінському зоопарку Tierpark тваринам як частування привезли ялинки, які не вдалося продати, повідомляє Daily Mail.

Слонам дісталися молоді хвойні дерева, у вольєрі мавп поставили ялинки з "прикрасами" з овочів, а у тигрів з "декором" із м'яса.

Зоопарк приймає тільки свіжі дерева від перевірених постачальників, при цьому в парку стежать за тим, щоб привезені ялинки до цього не були прикрашені - в зворотному випадку вони можуть містити залишки іграшок і хімікатів.

Нагадаємо, жителів столиці просять не викидати ялинки після свят в контейнери із побутовим сміттям, а привозити в спеціальні місця утилізації.

 
 
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08 01 2019 11:07
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