CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ берлінському зоопарку Tierpark тваринам як частування привезли ялинки, які не вдалося продати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У берлінському зоопарку тваринам згодували новорічні ялинки
На корм годяться тільки ялинки, які до цього не прикрашали
Фото: AP
У берлінському зоопарку Tierpark тваринам як частування привезли ялинки, які не вдалося продати, повідомляє Daily Mail.
Слонам дісталися молоді хвойні дерева, у вольєрі мавп поставили ялинки з "прикрасами" з овочів, а у тигрів з "декором" із м'яса.
Зоопарк приймає тільки свіжі дерева від перевірених постачальників, при цьому в парку стежать за тим, щоб привезені ялинки до цього не були прикрашені - в зворотному випадку вони можуть містити залишки іграшок і хімікатів.
Нагадаємо, жителів столиці просять не викидати ялинки після свят в контейнери із побутовим сміттям, а привозити в спеціальні місця утилізації.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 01 2019 11:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.