У берлінському зоопарку тваринам згодували новорічні ялинки

На корм годяться тільки ялинки, які до цього не прикрашали

У берлінському зоопарку Tierpark тваринам як частування привезли ялинки, які не вдалося продати.

У берлінському зоопарку Tierpark тваринам як частування привезли ялинки, які не вдалося продати, повідомляє Daily Mail.

Слонам дісталися молоді хвойні дерева, у вольєрі мавп поставили ялинки з "прикрасами" з овочів, а у тигрів з "декором" із м'яса.

Зоопарк приймає тільки свіжі дерева від перевірених постачальників, при цьому в парку стежать за тим, щоб привезені ялинки до цього не були прикрашені - в зворотному випадку вони можуть містити залишки іграшок і хімікатів.

Нагадаємо, жителів столиці просять не викидати ялинки після свят в контейнери із побутовим сміттям, а привозити в спеціальні місця утилізації.