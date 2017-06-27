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У "Борисполі" повідомили про ймовірні затримки рейсів через вірусну атаку

Чи буде виліт, радять запитувати в авіакомпаній
Аеропорт "Бориспіль" виявився жертвою вірусної атаки, яка вразила сотні компаній по всій Україні.
У "Борисполі" повідомили про ймовірні затримки рейсів через вірусну атаку Фото:kbp.kiev.ua

Генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін у Facebook пише, що можливі затримки рейсів.

Офіційний сайт аеропорту і табло з розкладом рейсів не працюють.

"Актуальну інформацію про час вильоту ви можете прочитати ТІЛЬКИ на табло в зоні вильоту в терміналі D! Перед виїздом до аеропорту уточнюйте інформацію про рейс у вашій авіакомпанії або туристичного оператора", - закликав Рябікін.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

Згодом повідомили, що комп'ютери "Роснефти", НПЗ "Башнефть", "Башнефть-добыча" і управління "Башнефть" також атакував невідомий вірус-вимагач.

 
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27 06 2017 16:18
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