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У Борисполі військовий на території частини вистрілив у цивільного

Постраждалий отримав вогнепальне поранення ноги, відкрито кримінальну справу
У Борисполі (Київська область) військовослужбовець вистрілив у цивільного, який нібито незаконно проник на територію військової частини.
У Борисполі військовий на території частини вистрілив у цивільного Фото: sbu.gov.ua

Про це йдеться в повідомленні військової прокуратури Центрального регіону України.

Повідомляється, що 18 червня, перебуваючи у складі добового наряду військової частини, військовослужбовець побачив сторонню людину, яка нібито незаконно проникла на військовий об'єкт, і вистрілив з табельної вогнепальної зброї. В результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення ноги.

Також повідомляється, що за даним фактом військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України відкрила кримінальну справу за порушення правил поводження зі зброєю, яке заподіяло тілесні ушкодження.

Проводяться першочергові слідчі дії. Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, у Київській області між водіями двох авто сталася сутичка із стріляниною, внаслідок якої один чоловік отримав поранення.
 

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19 06 2017 21:00
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