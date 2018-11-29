CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ адміністративній будівлі Міністерства фінансів у Києві сталася пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У будівлі Міністерства фінансів сталася пожежа, ніхто не постраждав
Рятувальники евакуювали 20 людей
Фото: ДСНС
О 07:37 ранку диспетчерам фірми, яка займається обслуговуванням пожежних сигналізацій, надійшла інформація про пожежу в будівлі на вулиці Межигірській 11 (біля метро "Контрактова площа"), повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, інформує Hromadske.
У Мінфіні загорілася шахта ліфта на 7 поверсі. На місце прибули 5 машин пожежної техніки та 22 рятувальники. Вони вивели з будівлі 20 людей, ніхто не постраждав.
Пожежу загасили о 08:28.
Наголосимо, що головний офіс Міністерства фінансів розташований на вулиці Грушевського в урядовому кварталі.
Також, у верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.
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