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У будівлі Міністерства фінансів сталася пожежа, ніхто не постраждав

Рятувальники евакуювали 20 людей
В адміністративній будівлі Міністерства фінансів у Києві сталася пожежа.
У будівлі Міністерства фінансів сталася пожежа, ніхто не постраждав Фото: ДСНС

О 07:37 ранку диспетчерам фірми, яка займається обслуговуванням пожежних сигналізацій, надійшла інформація про пожежу в будівлі на вулиці Межигірській 11 (біля метро "Контрактова площа"), повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, інформує Hromadske.

У Мінфіні загорілася шахта ліфта на 7 поверсі. На місце прибули 5 машин пожежної техніки та 22 рятувальники. Вони вивели з будівлі 20 людей, ніхто не постраждав.

Пожежу загасили о 08:28.

Наголосимо, що головний офіс Міністерства фінансів розташований на вулиці Грушевського в урядовому кварталі.

Також, у верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.

 
 
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29 11 2018 09:51
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