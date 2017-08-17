У бурштині віком 100 млн років знайшли 7 квітів

Усі вони прекрасно збереглися і виглядають так, ніби зірвані тільки що

Палеонтологи знайшли в шматочку бурштину з М'янми сім квітів віком 100 млн років

Усі вони прекрасно збереглися і, за словами дослідників, виглядають так, ніби зірвані тільки що, інформує Paleodiversity.

Учені відмічають, що квіти, очевидно, впали з тропічного дерева. Можливо, його гілку зачепив динозавр, і квіти обсипалися в смолу хвойного дерева, що знаходилося поруч.

Розмір квіток складає 3,4-5 мм завширшки, у кожного з них по п'ять чашолистків і при цьому немає пелюсток. Рослина дістала назву Tropidogyne pentaptera, від грецького penta (п'ять) і pteron (крило). Судячи з форми квітів, воно нагадує рослини роду Ceratopetalum, поширені в Австралії і Папуа-Новій Гвінеї.

Дослідники не бачать в цьому нічого дивовижного : раніше М'янма і Австралія знаходилися на одному континенті, Гондвані, який згодом розділився на Африку, Південну Америку, Індію, Австралію і Антарктиду.

Нагадаємо, що під час розкопок скіфських курганів на території Покровського ГЗК (кол. Орджонікідзевського) археологи з Інститута археології Національної академії наук України знайшли скіфську "амазонку" з прикрасами. Археологами була виявлена могила в якій залишилися залишки молодої дівчини. На щастя, могила виявилася не розграбованою і це дозволило зробити сенсаційні висновки.

За словами керівника експедиції, кандидата історичних наук Сергія Поліна, дівчина є свого роду амазонкою і швидше за все, загинула в бою.

Оскільки могила була не порушена, на руках і шиї дівчини були прикраси: браслети і намисто. Ще поруч з нею в похованні були чаша, невелика амфора і сагайдак зі стрілами. Неподалік лежали останки коня.