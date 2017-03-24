У Чечні бойовики напали на полк Росгвардії
"Шість бойовиків убито, ще двоє зникли", - повідомляє "ТАСС" з посиланням на правоохоронні органи республіки.
За його словами, бій в районі КПП частини стався між 02:00 03:00 годинами ночі за місцевим часом. Втрати Росгвардії зараз уточнюються.
"На території військової частини введено режим бойову готовність "повна", - підкреслило джерело.
Крім цього на території Наурського району введено план "Перехоплення". Про це виданню повідомило джерело в правоохоронних органах Північно-Кавказького федерального округу. "В даний час на території Наурського району Чечні введений план "Перехоплення" по затриманню бойовиків, які напали на військову частину Росгвардії", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше повідомляли, що Росія підняла по тривозі ряд з'єднань і військових частин, які дислокуються в Карачаєво-Черкесії, Чеченській республіці Дагестан і окупованому Криму.
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