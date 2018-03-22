CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа хімічному підприємстві у чеському місті Кралупи-над-Влтавоу стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чехії шестеро осіб загинули внаслідок вибуху на хімзаводі
Кількість постраждалих не уточнюється
Фото: idnes.cz
Про це повідомляє Radio Praha.
Загинули щонайменше шестеро людей, також є постраждалі, їх кількість поки не уточнюється.
Хімзавод, де стався вибух, належить компанії Unipetrol.
Нагадаємо, на початку лютого у Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.
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22 03 2018 13:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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