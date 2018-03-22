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У Чехії шестеро осіб загинули внаслідок вибуху на хімзаводі

Кількість постраждалих не уточнюється
На хімічному підприємстві у чеському місті Кралупи-над-Влтавоу стався вибух.
У Чехії шестеро осіб загинули внаслідок вибуху на хімзаводі Фото: idnes.cz

Про це повідомляє Radio Praha.

Загинули щонайменше шестеро людей, також є постраждалі, їх кількість поки не уточнюється.

Хімзавод, де стався вибух, належить компанії Unipetrol.

Нагадаємо, на початку лютого у Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.
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22 03 2018 13:15
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