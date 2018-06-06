У Чорнобильській зоні ще горить і димить. Порушено справу
До гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
О 4:56 залучили авіацію ДСНС два АН-32П та вертоліт Мі-8. Загалом авіація ДСНС з початку робіт здійснила 35 скидів води (154 тонн).
Фото: dsns.gov.ua
Сили і засоби зосереджені в районі с. Копачі.
Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС – у межах норми.
Фото: dsns.gov.ua
Зокрема, у столиці він складає 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год), у Чорнобилі – 22,45 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год), на проммайданчику ЧАЕС – 44,27 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).
5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.
Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та пропускний режим, повідомляє поліція.
За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто