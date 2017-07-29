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У Чорному морі перекинулось судно: шестеро осіб зникли безвісти

Попередньо причиною аварії стали складні метеоумови
У нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.
У Чорному морі перекинулось судно: шестеро осіб зникли безвісти Фото: dsns.gov.ua

Три члені екіпажу були підняті з води живими. Екіпаж суховантажу складався з трьох громадян Індії і шести громадян Сирії.

Попередньо причиною аварії судна стали складні метеоумови.

"Екіпаж судна попередньо не впорався з керуванням в складних метеоумовах, в районі катастрофи - ураганний вітер і злива. Пошуково-рятувальні роботи ускладнені сильним штормом. Хвилі досягають 3-5 метрів", - повідомило джерело у службах морського пошуку і порятунку, пише "Інтерфакс".

Нагадаємо, у результаті зіткнення прогулянкової яхти і риболовецького катера в Керченській протоці 10 червня загинули двоє людей.

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29 07 2017 10:55
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