У Чорному морі перекинулось судно: шестеро осіб зникли безвісти Попередньо причиною аварії стали складні метеоумови

У нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.

Фото: dsns.gov.ua

Три члені екіпажу були підняті з води живими. Екіпаж суховантажу складався з трьох громадян Індії і шести громадян Сирії. Попередньо причиною аварії судна стали складні метеоумови. "Екіпаж судна попередньо не впорався з керуванням в складних метеоумовах, в районі катастрофи - ураганний вітер і злива. Пошуково-рятувальні роботи ускладнені сильним штормом. Хвилі досягають 3-5 метрів", - повідомило джерело у службах морського пошуку і порятунку, пише "Інтерфакс". Нагадаємо, у результаті зіткнення прогулянкової яхти і риболовецького катера в Керченській протоці 10 червня загинули двоє людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію