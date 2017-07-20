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У Чилі скасували повну заборону на аборти

В опозиції пообіцяли скасувати рішення сенаторів через Конституційний суд країни
Сенат Чилі схвалив законопроект, яким в окремих випадках дозволив штучне переривання вагітності.
У Чилі скасували повну заборону на аборти Фото: з вільних джерел

Сенатори дозволили аборт у разі загрози життю матері, нежиттєздатність плода і вагітність в результаті зґвалтування, повідомляє Reuters.

"Це - історичний момент. Сенат дозволив проведення абортів у трьох випадках, а це значить, що ми станемо країною, де жінки можуть приймати найкращі рішення, коли стикаються з такими ситуаціями", - сказала президент Чилі Мішель Башелет, виступаючи після схвалення законопроекту.

В опозиції пообіцяли скасувати рішення сенаторів через Конституційний суд країни.

Наголошується, що для того, щоб закон набув чинності, він ще повинен пройти узгодження в нижній палаті парламенту.

Чилі залишається в числі невеликої кількості країн світу, де аборти є незаконними без винятків. Заборона була встановлена в кінці правління диктатора Аугусто Піночета. Хоча католицька церква зберігає міцні позиції в країні, згідно з останніми даними, близько 70% чилійців підтримують зняття повної заборони на аборти.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2016 року Польщу сколихнула хвиля масових протестів проти законодавчої заборони абортів. 

Страйкарі оголосили про свій спротив законодавству щодо абортів, оскільки Польський сейм відправив на доопрацювання проект закону про цілковиту заборону переривання вагітності, відкинувши пропозицію лібералізації дозволів на аборти.

Після страйків уряд Польщі вніс зміни до закону про аборти.

"Я хочу заспокоїти тих, хто побоюється, що в Польщі будуть повністю заборонені аборти. Звичайно, не буде заборонено аборт, коли жінка стане жертвою згвалтування або якщо її життя знаходитиметься в небезпеці, чи якщо це зашкодить її здоров'ю", – сказав міністр науки і вищої освіти Польщі Ярослав Говін.

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20 07 2017 09:19
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