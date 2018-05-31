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У Данії заборонили носити нікаб і паранджу

Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі
Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.
У Данії заборонили носити нікаб і паранджу Фото: lifeglobe.net

Відповідну заборону законодавці країни схвалили у четвер 75 голосами "за", повідомляє Associated Press.

Уряд Данії стверджує, що цей крок не спрямований проти жодних релігій. Під заборону не підпадають хустини, тюрбани та традиційна єврейська кіпа - тобто одяг, який не покриває обличчя.

Тим не менш, закон спрямований проти одягу, який носять консервативні мусульманки. Щоправда, нікаб та паранджу у Данії носять небагато жінок.

Порушників закону, який набуде чинності з 1 серпня, каратимуть штрафом у розмірі 1000 крон ($156).

Нагадаємо, що суд у Берліні заборонив учительці початкової школи носити хіджаб на роботі.

 
 
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31 05 2018 13:17
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