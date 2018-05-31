CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії заборонили носити нікаб і паранджу
Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі
Фото: lifeglobe.net
Відповідну заборону законодавці країни схвалили у четвер 75 голосами "за", повідомляє Associated Press.
Уряд Данії стверджує, що цей крок не спрямований проти жодних релігій. Під заборону не підпадають хустини, тюрбани та традиційна єврейська кіпа - тобто одяг, який не покриває обличчя.
Тим не менш, закон спрямований проти одягу, який носять консервативні мусульманки. Щоправда, нікаб та паранджу у Данії носять небагато жінок.
Порушників закону, який набуде чинності з 1 серпня, каратимуть штрафом у розмірі 1000 крон ($156).
Нагадаємо, що суд у Берліні заборонив учительці початкової школи носити хіджаб на роботі.
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