У Данії заборонили носити нікаб і паранджу

Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі

Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.

Відповідну заборону законодавці країни схвалили у четвер 75 голосами "за", повідомляє Associated Press.

Уряд Данії стверджує, що цей крок не спрямований проти жодних релігій. Під заборону не підпадають хустини, тюрбани та традиційна єврейська кіпа - тобто одяг, який не покриває обличчя.

Тим не менш, закон спрямований проти одягу, який носять консервативні мусульманки. Щоправда, нікаб та паранджу у Данії носять небагато жінок.

Порушників закону, який набуде чинності з 1 серпня, каратимуть штрафом у розмірі 1000 крон ($156).

Нагадаємо, що суд у Берліні заборонив учительці початкової школи носити хіджаб на роботі.