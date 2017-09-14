У Києві намагалися захопити спортклуб "Восход", - ФОТО
Молодики зайшли до приміщення спортклубу вночі, але потім їх звідти прогнали спортсмени, що тренуються у "Восході", та активісти.
Один із тих, хто захищав клуб, у ході бійки дістав ножове поранення, його госпіталізували в реанімацію. Стверджується, що ножем активіста вдарив якийсь Костянтин Стрижак, - повідомляється на Facebook сторінці "Восходу".
Фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-Восход-Будинок-культури-Дніпро
Учасників події, котрі не зникли з місця до приїзду поліцейських, доправляють в управління для дачі пояснень, котрі втекли - встановлюють і розшукують. Шестеро осіб було госпіталізовано: у одного - ножове поранення, в іншого - із травматичної зброї, решта - із забоями тіла.
Фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-Восход-Будинок-культури-Дніпро
Чоловік, який, імовірно, поранив людей ножем, теж дістав тілесні ушкодження, тому його доправлять у поліцію після надання меддопомоги. Ніж вилучено та скеровано на експертизу.
Фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-Восход-Будинок-культури-Дніпро
Спорткомплекс "Восход" належав збанкрутілому 1997 року ВО "Київський радіозавод". Під час ліквідаційної процедури 2016 року його продали ТОВ "Енергетична компанія "Герекс". Однак продаж зараз оскаржують у судах через порушення.
Активісти вимагають, щоб спортивний комплекс "Восход" був переданий до комунальної власності.
Нагадаємо, вчора в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа