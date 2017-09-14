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У Києві намагалися захопити спортклуб "Восход", - ФОТО

Один з активістів, які відбивали атаку, був поранений ножем
У четвер група невідомих намагалася захопити спортивний комплекс "Восход" на вулиці Бориспільська, 8 у Дарницькому районі Києва.
У Києві намагалися захопити спортклуб "Восход", - ФОТО Фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-Восход-Будинок-культури-Дніпро

Молодики зайшли до приміщення спортклубу вночі, але потім їх звідти прогнали спортсмени, що тренуються у "Восході", та активісти.

Один із тих, хто захищав клуб, у ході бійки дістав ножове поранення, його госпіталізували в реанімацію. Стверджується, що ножем активіста вдарив якийсь Костянтин Стрижак, - повідомляється на Facebook сторінці "Восходу".

Фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-Восход-Будинок-культури-Дніпро

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, повідомляється на сайті столичної поліції.

Учасників події, котрі не зникли з місця до приїзду поліцейських, доправляють в управління для дачі пояснень, котрі втекли - встановлюють і розшукують. Шестеро осіб було госпіталізовано: у одного - ножове поранення, в іншого - із травматичної зброї, решта - із забоями тіла.

Фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-Восход-Будинок-культури-Дніпро

"Після проведення першочергової перевірки їхні дії будуть кваліфіковані згідно з нормами адміністративного або кримінального права. Крім того, правоохоронці встановлюють власників спортклубу і перевірять документи, надані людьми, які зайняли приміщення вночі", - зазначили в поліції.

Чоловік, який, імовірно, поранив людей ножем, теж дістав тілесні ушкодження, тому його доправлять у поліцію після надання меддопомоги. Ніж вилучено та скеровано на експертизу. 

Фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-Восход-Будинок-культури-Дніпро

Спорткомплекс "Восход" належав збанкрутілому 1997 року ВО "Київський радіозавод". Під час ліквідаційної процедури 2016 року його продали ТОВ "Енергетична компанія "Герекс". Однак продаж зараз оскаржують у судах через порушення.

Активісти вимагають, щоб спортивний комплекс "Восход" був переданий до комунальної власності.  

Нагадаємо, вчора в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

 

 

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14 09 2017 15:18
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