У Києві намагалися захопити спортклуб "Восход", - ФОТО

Один з активістів, які відбивали атаку, був поранений ножем

У четвер група невідомих намагалася захопити спортивний комплекс "Восход" на вулиці Бориспільська, 8 у Дарницькому районі Києва.

Молодики зайшли до приміщення спортклубу вночі, але потім їх звідти прогнали спортсмени, що тренуються у "Восході", та активісти.

Один із тих, хто захищав клуб, у ході бійки дістав ножове поранення, його госпіталізували в реанімацію. Стверджується, що ножем активіста вдарив якийсь Костянтин Стрижак, - повідомляється на Facebook сторінці "Восходу".

Фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-Восход-Будинок-культури-Дніпро

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, повідомляється на сайті столичної поліції.