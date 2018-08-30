У деклараціях Турчинова знайшли порушення

У всіх трьох деклараціях Турчинов не вказав вартість автомобіля дружини Toyota Highlander 2013 року випуску на момент придбання

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в електронних деклараціях секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова за 2015-2017 роки.

Про це сказано рішеннях про результати повної перевірки декларацій Турчинова, текст яких мають "Українські Новини".

У всіх трьох деклараціях Турчинов не вказав вартість автомобіля дружини Toyota Highlander 2013 року випуску на момент придбання, оскільки згідно з його поясненням, документ на машину не зберігся.

Згідно з інформацією, отриманою від продавця автомобіля, його вартість становить 433 тис. гривень.

Також Турчинов не вказав у деклараціях відомості про товарні знаки "За Батьківщину" і "Об`єднана опозиція за Батьківщину", які йому належать.

Секретар РНБО пояснив, що в 2014 році у зв'язку з виходом із політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" відмовився від прав на ці знаки на користь партії.

За підсумками перевірок встановлено, що підстав для притягнення Турчинова до кримінальної та адміністративної відповідальності немає.

Тепер він повинен буде подати виправлені декларації за 3 роки.

Нагадаємо, що Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого впродовж 2017 року.