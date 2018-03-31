Турчинов задекларував за 2017 рік понад 2,6 млн грн доходу

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого впродовж 2017 року.

Про це свідчить його декларація в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зарплата Турчинова впродовж року склала 731 тис. 295 грн, доходи від вкладів у "Ощадбанку" – 1 млн 890 тис. грн.

Відповідно до декларації, секретар РНБО зберігає на банківських рахунках 49 тис. 695 грн, 964 тис. 723 дол., 9 тис. 989 євро, а готівкою – 700 тис. дол., 3 тис. євро та 110 тис. грн.

Водночас його дружина у 2017 р. отримала 142 тис. 592 грн зарплати та 65 тис. 416 грн страхових виплат.