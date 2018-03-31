Гройсман задекларував понад 17 млн грн доходу за 2017 рік

Доходи прем'єра за рік зросли на понад 1 млн грн

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Про це з посилання на електронну декларацію прем’єра повідомляє "Урядовий портал".

Згідно з документом, сума нарахованого доходу склала 17 млн 102 тис. 320 грн (у 2016 р. – 15 млн 801 тис. 536 грн): заробітна плата на посаді прем’єра – понад 435 тис. 647 грн, доходи від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 млн 150 тис. грн, відчуження нерухомого майна (земельної ділянки) – 8 млн 797 тис. 630 грн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 млн 719 тис. 44 грн.

Нагадаємо, що загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн.