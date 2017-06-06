У Донецьку зник український журналіст, - екс-нардеп
"Швидше за все, його схопили бойовики. При цьому його аккаунт в Facebook активний, з нього відправляють повідомлення і розміщують пости. Швидше за все, з нього пише не Стас, бо на телефон він не відповідає. Родичі не можуть його знайти, зв'язку з ним немає. Велике прохання - будьте обережні ", - зазначив політик у Facebook.
Крім того, за словами Фірсова, в квартирі Стаса Васіна присутні сліди злому і обшуку.
"Весь цей час Станіслав перебував на непідконтрольній території, бо вважав за свій обов'язок залишатися в центрі подій і писати про те, що там відбувається. На ризики не зважав, хоча і усвідомлював чим це загрожує", - додав нардеп.
У той же час, за інформацією Української правди, журналіст повинен був відправити черговий матеріал з окупованого Донецька до вечора 6 червня, проте не зробив цього.
Останнє повідомлення на Facebook Васіна було опубліковано кілька годин тому, проте на коментарі журналіст не відповідає.
За інформацією УП, журналіст зник орієнтовно у суботу.
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