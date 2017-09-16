У дитячому таборі Одеси під час пожежі була відключена сигналізація

Новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, встановлена ​​в муніципальному дитячому таборі "Вікторія" минулого року, на момент пожежі в ніч на суботу була відключена.

Пожежники перевіряли табір 23 червня 2017 року, і виявили порушення, зокрема, вимкнуту сигналізацію. Договір з компанією "Укртехбезпека", яка повинна обслуговувати цю систему, табір розірвав. Відповідальну за протипожежну безпеку особу було оштрафовано і отримало припис про усунення порушень, проте нічого зроблено не було.

Про це в ході позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській ОДА повідомили керівники ГУ ДСНС в Одеській області, інформує "Думская".

Найближча пожежна водойма на момент загоряння була заповнена лише на одну третину.

"У 2016 році в таборі була куплена, встановлена ​​і введена в експлуатацію сучасна протипожежна сигналізація, однак потім її навмисно довели до неробочого стану", - сказав заступник начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області Михайло Вовк, додавши, що система була відключена від пульта.

У той же час, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що інформація про те, що на території санаторію "Вікторія" не працювали гідранти, не відповідає дійсності.

"Що стосується внутрішньої проводки, вона виконана з усіма вимоги, про що є відповідні висновки", - додав мер.

"Поки ми не бачимо порушень як щодо будівництва, так і щодо розміщення проводки", - підкреслив Труханов.

У той же час, губернатор Одеської області Максим Степанов повідомив, що сім'ям постраждалих і загиблих на пожежі в дитячому таборі "Вікторія" отримають по 40 тисяч гривень.

Крім того, співробітникам обладміністрації запропонують перерахувати свій одноденний заробіток для потерпілих.

Степанов також додав, що на найближчу сесію облради буде винесено питання про виділення сім'ям загиблих по 200 тисяч гривень.

У свою чергу, начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін повідомив, що всі потенційні фігуранти кримінального провадження за фактом пожежі і загибелі дітей доставлені в поліцію, де з ними вже проводяться слідчі дії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Єдиним "неохопленим" фігурантом залишається директор табору, який в даний час перебуває в лікарні.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що директора табору "Вікторія" госпіталізували в ніч на 16 вересня через зупинку серця, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Прямий".

За словами мера, дитячий табір "Вікторія" нинішній директор очолював протягом 20 років. Коли він дізнався про пожежу, у нього сталася зупинка серця.

"У нього нещодавно був інфаркт, вночі, коли я прибув на місце, його відвезли з зупинкою серця. Зараз він перебуває в медичній установі. Як тільки він відновить здоров'я, буде можливість опитати його", - додав Труханов.

Разом з тим, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба заявив, що директор табору "Вікторія" перебуває в реанімації через серцевий напад.

Нагадаємо, що Микола Кулеба також повідомив, що загиблих дівчаток, швидше за все, було три. Тіла 8-річної Софії Мазур і 9-річної Насті Кулинич знайдені, а 12-річну Сніжану Арпентій досі шукають. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Табір "Вікторія" - муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" в ході робочого візиту до Одеси.